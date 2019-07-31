Туляк попался на краже велосипеда с рекламного стеллажа магазина
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Туляк попался на краже велосипеда. Двухколесный транспорт стоял днем на уличном рекламном стеллаже магазина в Привокзальном округе города. Похититель беспрепятственно забрал его и скрылся.
Работая на месте происшествия, полицейские изучали записи камер видеонаблюдения, а также следы, оставленные вероятным похитителем.
В результате проделанной работы полицейские установили, что к краже может быть причастен 31-летний ранее судимый мужчина. Дальнейшая проверка подтвердила эту версию.
Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU