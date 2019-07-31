ДТП на Калужском шоссе в Тульской области

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-31T09:51:19+03:00

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Вчера вечером, 30 июля, произошла авария на Калужском шоссе в Тульской области. Участниками ДТП оказались четыре машины: «Волга», «Лада» и две иномарки «Renault Logan и Opel Zafira». Столкновение произошло на мосту при переезде через железнодорожные пути на выезде из Тулы. Как сообщают СМИ, водитель одной из машин резко нажал на тормоза, а следующие за ним не успели вовремя среагировать. В аварии пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU