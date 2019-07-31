2019-07-31T09:44:47+03:00
Общество

В Туле проверяют загородные оздоровительные лагеря

Зона покрытия видеонаблюдения составляет 65-70% территории
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле проверяют загородные оздоровительные лагеря. В областном центре их 7.

В рамках обеспечения пожарной безопасности спальные корпуса оборудованы дополнительными эвакуационными выходами, установлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, подключена передача сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения.Сотрудники пожнадзора проконтролировали работоспособность АПС.

Во всех лагерях оборудована минерализованная полоса по периметру лагеря. Проведена акарицидная обработка.

В каждом лагере есть врач и медицинская сестра, все медблоки оснащены медикаментами.

Все лагеря оснащены устройствами тревожной сигнализации («тревожная» кнопка). Установлены камеры видеонаблюдения, зона покрытия видеонаблюдения составляет 65-70% территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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