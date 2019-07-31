Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле примут в муниципальную собственность в октябре
На еженедельном оперативном совещании обсудили судьбу мемориала
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле примут в муниципальную собственность в октябре. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.
Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт мемориала. В этом году планируется заменить облицовку лицевой части стилобата.
В следующем – продолжить работы на тыльной части и благоустроить территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU