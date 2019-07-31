2019-07-31T09:33:39+03:00
Общество

Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле примут в муниципальную собственность в октябре

На еженедельном оперативном совещании обсудили судьбу мемориала
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле примут в муниципальную собственность в октябре. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт мемориала. В этом году планируется заменить облицовку лицевой части стилобата.

В следующем – продолжить работы на тыльной части и благоустроить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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