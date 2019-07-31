В Тульской области военными строителями будет построено 6 мостов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-31T09:30:27+03:00

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С 19 июля уже ведутся работы по строительству новых мостов через реки Алитовка и Осетр в Веневском районе. Для этого задействовано 20 единиц техники и 45 человек рабочих. В августе этого года планируется приступить к строительству в Куркинском, Кимовском и Плавском районах.

Отметим, что в конце прошлого года в ходе тактико-специального учения в Тульской области возведены три моста через реки Плаву, Шиворонь и Дон (2 автодорожных и один пешеходный). Сейчас мостовые переправы находятся в муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU