2019-07-31T09:30:27+03:00
Общество

В Тульской области военными строителями будет построено 6 мостов

В августе планируется приступить к работам в трех районах области
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 19 июля уже ведутся работы по строительству новых мостов через реки Алитовка и Осетр в Веневском районе. Для этого задействовано 20 единиц техники и 45 человек рабочих. В августе этого года планируется приступить к строительству в Куркинском, Кимовском и Плавском районах.

Отметим, что в конце прошлого года в ходе тактико-специального учения в Тульской области возведены три моста через реки Плаву, Шиворонь и Дон (2 автодорожных и один пешеходный). Сейчас мостовые переправы находятся в муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области нашли минометную мину
Туляки могут сдать оружие за вознаграждение
В каких тульских больницах выявлены грубые нарушения
В каких домах Тулы будут проверять газ
За сутки в Туле произошло 22 ДТП: пострадали четыре человека
Житель Тульской области выплатил более 1 млн рублей после ареста квартиры
В Тульской области отметят День железнодорожника
В Тульской области иномарка въехала в дерево: пострадал трехлетний ребенок
В Тульской области водитель сбил сотрудника полиции
«Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе
В Туле двое мужчин ограбили магазин
Туляк попался на краже велосипеда с рекламного стеллажа магазина
ДТП на Калужском шоссе в Тульской области
В Туле проверяют загородные оздоровительные лагеря
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле примут в муниципальную собственность в октябре
Минобороны России смонтирует в Тульской области шесть мостов