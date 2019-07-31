Минобороны России смонтирует в Тульской области шесть мостов
Губернатор Алексей Дюмин на еженедельном оперативном совещании проконтролировал исполнение своих поручений
Фото: Алексей ФОКИН
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По инициативе Алексея Дюмина Минобороны России смонтирует в Тульской области 6 мостовых сооружений. Об этом говорили на оперативном совещании.
19 июля стартовали работы по строительству мостовых сооружений через реку Алитовка и реку Осетр в Веневском районе.
В них задействовано 20 единиц техники и 45 человек личного состава. В августе приступят к работам в Куркинском, Кимовском и Плавском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU