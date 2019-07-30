В Тульской области утвердили лимиты охотничьей добычи на предстоящий год
С 1 августа в силу вступает постановление о лимите охотничьей добычи
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С 1 августа в силу вступит документ, утвержающий количество охотничьих ресурсов, разрешимое для отстрела. Согласно ему, на предстоящий год допустимо добыть не более 235 лосей, 1080 косуль, 84 благородных оленя, 18 пятнистых оленей и 105 барсуков. Квоты добычи разделены между региональными охотничьими хозяйствами. Действие данного документа продлится до 1 августа 2020 года.
Разрешение на отстрел будет выдаваться минприроды региона.
ИСТОЧНИК KP.RU