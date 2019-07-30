2019-07-30T17:31:05+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пойдет под суд за попытку подкупить начальника МРЭО

Мужчина надеялся получить права за вознаграждение
Мария ВЛАСОВА
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В Донском 46-летнего мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. По версии следствия, он предложил начальнику МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области взятку в размере 10 000 рублей.

На это местный житель решился после того как провалил экзамен на право управления транспортным средством и получения водительского удостоверения. Повторный экзамен должен был состояться через неделю. Но мужчина за вознаграждение просил сфальсифицировать результаты, чтобы не пересдавать его.

Сотрудник полиции отказался принять деньги, повторно разъяснив обвиняемому правила пересдачи.

Через несколько дней он передал начальнику МРЭО 10 000 рублей в служебном кабинете. После этого его задержали сотрудники ОЭБиПК. Его застигли с деньгами на месте происшествия.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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