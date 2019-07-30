2019-07-30T17:44:48+03:00
Общество

Госавтоинспекция в Туле будет проводить профилактические проверки

Проводимые мероприятия коснутся грузового автотранспорта
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 30 июля на территории Тулы Госавтоинспецией будут проводиться рейдовые мероприятия по проверке грузового автотранспорта «Грузовик». В рамках проекта особое внимание уделится контролю за выполнением водителями грузовиков требований безопасности дорожного движения, правилам перевозки опасных и крупногабаритных грузов, контролю скоростного режимам на дороге и режима чередования труда и отдыха. Также в число проверок войдет контроль за наличием и исправностью тахографов, соответствие конструкции ТС и техническое состояние транспорта с учетом предъявляемых требований. Помимо прочего, у водителя должен быть оформлен путевой лист с отметками медицинского работника и механика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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