В Тульской области пройдет фестиваль ретрошлягеров им. В.П. Макарова

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-30T16:54:43+03:00

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4 августа в Дубне пройдет фестиваль ретрошлягеров им. В.П. Макарова «Жить на земле и не петь невозможно».

Конкурсные выступления солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей пройдут в Дубенском районном центре культуры. Со сцены прозвучат эстрадные песни 60-70-х годов, песни из репертуара Владимира Макарова и современные произведения.

Гала-концерт обладателей гран-при и лауреатов конкурсов прошлых лет, а также награждение победителей этого года пройдет в восстановленном парке усадьбы Мосоловых. Его реставрация ведется в рамках программы мероприятий празднования 500-летия Тульского кремля.

Для гостей выступит актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергея Маховикова, а также кавер-группа «Новый ретро-хит».

В этот день можно будет побывать на «Дубенской ассамблее», посетив литературный салон, выставку художников Тульского края, пленэр, устроенный на живописном берегу пруда, площадку «Театр и мы», сфотографироваться в «Цветочной гармонии», потанцевать на ретродискотеке и познакомиться с гастрономическими брендами Дубенского района.

Программа:

Центр культуры

11.00-11.30 – торжественное открытие фестиваля;

11.30-15.00 – конкурсное прослушивание;

15.00-16.00 – подведение итогов фестиваля;

Дубенский парк

11.00-12.00 – «Веселые старты» (воркаут- площадка);

14.00-18.00 – работа площадки «Дубенская ассамблея»:

- выставка художников Тульского края; - литературный салон;

- пленэр на берегу пруда;

- работа площадки «Театр и мы»;

- фотозона «Цветочная Гармония»;

- ретродискотека;

- работа площадки «Знакомимся с гастрономическими брендами Дубенского края»;

16.00-16.30 – награждение;

16.30-17.30 – гала-концерт победителей фестиваля прошлых лет;

17.30-18.30 – выступление С. Маховикова;

18.30-20.30 – выступление кавер-группы «Новый ретро-хит».

ИСТОЧНИК KP.RU