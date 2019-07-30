В Тульской области пройдет фестиваль ретрошлягеров им. В.П. Макарова
4 августа в Дубне пройдет фестиваль ретрошлягеров им. В.П. Макарова «Жить на земле и не петь невозможно».
Конкурсные выступления солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей пройдут в Дубенском районном центре культуры. Со сцены прозвучат эстрадные песни 60-70-х годов, песни из репертуара Владимира Макарова и современные произведения.
Гала-концерт обладателей гран-при и лауреатов конкурсов прошлых лет, а также награждение победителей этого года пройдет в восстановленном парке усадьбы Мосоловых. Его реставрация ведется в рамках программы мероприятий празднования 500-летия Тульского кремля.
Для гостей выступит актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергея Маховикова, а также кавер-группа «Новый ретро-хит».
В этот день можно будет побывать на «Дубенской ассамблее», посетив литературный салон, выставку художников Тульского края, пленэр, устроенный на живописном берегу пруда, площадку «Театр и мы», сфотографироваться в «Цветочной гармонии», потанцевать на ретродискотеке и познакомиться с гастрономическими брендами Дубенского района.
Программа:
Центр культуры
11.00-11.30 – торжественное открытие фестиваля;
11.30-15.00 – конкурсное прослушивание;
15.00-16.00 – подведение итогов фестиваля;
Дубенский парк
11.00-12.00 – «Веселые старты» (воркаут- площадка);
14.00-18.00 – работа площадки «Дубенская ассамблея»:
- выставка художников Тульского края; - литературный салон;
- пленэр на берегу пруда;
- работа площадки «Театр и мы»;
- фотозона «Цветочная Гармония»;
- ретродискотека;
- работа площадки «Знакомимся с гастрономическими брендами Дубенского края»;
16.00-16.30 – награждение;
16.30-17.30 – гала-концерт победителей фестиваля прошлых лет;
17.30-18.30 – выступление С. Маховикова;
18.30-20.30 – выступление кавер-группы «Новый ретро-хит».
ИСТОЧНИК KP.RU