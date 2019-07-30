СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-30T16:32:23+03:00

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Около 50 болельщиков тульского "Арсенала" посетят ответный матч с "Нефтчи" в Баку. Об этом сообщает ТАСС. Игра второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 1 августа в 20:00 мск.

Первая встреча 25 июля в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу "Нефтчи". На первый матч из Баку приехало около 300 болельщиков бакинского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU