Около 50 болельщиков тульского "Арсенала" посетят ответный матч с "Нефтчи" в Баку
Игра второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 1 августа
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Около 50 болельщиков тульского "Арсенала" посетят ответный матч с "Нефтчи" в Баку. Об этом сообщает ТАСС. Игра второго квалификационного раунда Лиги Европы состоится 1 августа в 20:00 мск.
Первая встреча 25 июля в Туле завершилась со счетом 1:0 в пользу "Нефтчи". На первый матч из Баку приехало около 300 болельщиков бакинского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU