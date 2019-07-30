Ранее осужденный туляк вновь попал на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-30T16:11:18+03:00

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Мировой судья Киреевского района вынес обвинительный приговор мужчине за умышленное причинение вреда здоровья средней тяжести. По предварительным данным, осужденный, находясь дома у своего знакомого, стал его избивать. В ходе драки мужчина, ударив его по нижней челюсти, причинил своему знакомому двусторонний перелом нижнечелюстной кости. Согласно заключению судмедэкспертизы, такая травма квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

Учитывая совокупность приговоров, суд назначил туляку наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU