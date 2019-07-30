2019-07-30T15:53:48+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали грабителя, напавшего на менеджера офиса микрозаймов

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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В Узловой полицейские задержали грабителя, напавшего на менеджера офиса микрозаймов. Он грозил 27-летней женщине избить ее, если та не даст ему 1 тысячу рублей. Предположительно, мужчина хотел купить на эти деньги алкоголь. Однако сумму требовал дать ему без оформления договора.

Женщина грабежа согласилась выдать деньги, а сразу после того, как злоумышленник вышел из офиса, обратилась в полицию. Незамедлительно прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, получили информацию о приметах подозреваемого и в кратчайшие сроки в ходе оперативных мероприятий обнаружили его.

30-летний безработный ранее судимый местный житель был доставлен в отдел МВД. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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