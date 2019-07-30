Житель Тульской области разбил витрину, чтобы украсть сумку и шесть пар варежек

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-30T15:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером в Богородицке мужчина деревянной палкой разбил стеклянную витрину магазина. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил мужчину на месте преступления. Предположительно, он пытался забрать мужскую кожаную сумку и 6 пар варежек. Полицейские доставили его в отдел МВД для разбирательства.

Похищенное изъято. 48-летний безработный ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Полицейские выясняют детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU