2019-07-30T15:39:30+03:00
Происшествия

Житель Тульской области разбил витрину, чтобы украсть сумку и шесть пар варежек

Полицейские выясняют детали преступления
Мария ВЛАСОВА
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Поздним вечером в Богородицке мужчина деревянной палкой разбил стеклянную витрину магазина. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил мужчину на месте преступления. Предположительно, он пытался забрать мужскую кожаную сумку и 6 пар варежек. Полицейские доставили его в отдел МВД для разбирательства.

Похищенное изъято. 48-летний безработный ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Полицейские выясняют детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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