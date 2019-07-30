Житель Тульской области разбил витрину, чтобы украсть сумку и шесть пар варежек
Полицейские выясняют детали преступления
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Поздним вечером в Богородицке мужчина деревянной палкой разбил стеклянную витрину магазина. Очевидцы сообщили об этом в полицию.
Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил мужчину на месте преступления. Предположительно, он пытался забрать мужскую кожаную сумку и 6 пар варежек. Полицейские доставили его в отдел МВД для разбирательства.
Похищенное изъято. 48-летний безработный ранее судимый местный житель признался в покушении на кражу. Полицейские выясняют детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU