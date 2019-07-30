25-летний туляк крал деньги у своей бабушки

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-30T15:37:00+03:00

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25-летний житель Дубенского района предстанет перед судом за кражу денег с причинением значительного ущерба. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что молодой человек знал, где его бабушка хранит деньги, периодически к ней приходил и в тайне воровал ее сбережения. Все деньги обвиняемый тратил на собственные нужды. Таким образом, за период с ноября 2016 по март 2018 года его кража составила 112 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела материальный ущебр пострадавшей был полностью возмещен.

После утверждения обвинительного заключения дело туляка было направлено в Одоевский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU