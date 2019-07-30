2019-07-30T15:19:22+03:00
Общество

Тулячку осудили за неуплату денег на содержание ребенка

Ей вынесен приговор в виде семи месяцев исправительных работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Щекинский районный суд вынес приговор жительнице п. Теплое за неуплату средств на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Ранее женщина уже была привлечена к административной ответственности по той же статье, но тем не менее продолжала уклоняться от выплаты алиментов. На сегодняшний момент общая сумма ее задолженности составила более 280 тысяч рублей. Теперь же матери суд вынес наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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