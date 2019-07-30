2019-07-30T14:32:39+03:00
Общество

В Туле в бизнес-инкубаторе провели игровое занятие по предпринимательству для людей с ограниченными возможностями здоровья

Такие тренинги проводятся раз в неделю
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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Для туляков с ограниченными возможностями здоровья проводится серия тренингов по созданию своего бизнес-проекта. Мероприятие состоялось 29 июля совместно с ГУ ТО «Тульский областной бизнес-инкубатор» и «Центром поддержки предпринимательства».

Раз в неделю на ул. Кирова, д. 135 проходят занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья с целью вовлечения их в социокультурную деятельность. Доставка участников осуществляется специализированным автобусом с гидравлическим подъемником.

На очередном занятии участники пробовали свои силы в игре «Денежный поток», которая разработана для развития навыков финансового планирования и грамотного распределения материальных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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