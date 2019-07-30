2019-07-30T12:36:36+03:00
Происшествия

ДТП в Тульской области: «Лада» столкнулась с мотоциклом

Пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Госавтоинспекция Тульской областиФото: Госавтоинспекция Тульской области
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Вчера вечером, 29 июля, произошло ДПТ в Северо-Задонском районе г. Донской Тульской области. Водитель автомобиля «Лада Веста», женщина 1983 года рождения, при повороте налево не уступила дорогу движущемуся во встречном направлении мотоциклу «Nеxus Town» под управлением несовершеннолетнего подростка 2004 года рождения.

В результате столкновения несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы, водитель легкового автомобиля после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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