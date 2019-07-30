В Тульской области «Фотон» на встречке влетел в «Шевроле»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-30T12:24:41+03:00

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В понедельник, 29 июля, на 7-ом километре Новомосковского шоссе Тульской области произошло столкновение автомобиля «Фотон» и «Шевроле Лачетти». По предварительным данным, водитель «Фотона», мужчина 1981 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в машину «Шевроле» под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате аварии водитель и пассажир «Шевроле Лачетти» (женщина 1977 года рождения) были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU