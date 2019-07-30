2019-07-30T12:23:50+03:00
Общество

Подготовка к отопительному сезону в Туле: пять УК отстают от графика

Теперь деятельность коммунальщиков проверит городская прокуратура
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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В городской администрации обсудили подготовку к отопительному сезону многоквартирных домов. К ряду коммунальных организаций возникли вопросы.

С отставанием идут УК «Индустрия сервиса», «Новый город», «Восход», «Орион», «Арсенал». Теперь деятельность коммунальщиков проверит городская прокуратура. В ведомство направят соответствующие письма.

Впрочем, намеченного плана-графика придерживается большинство управляющих компаний. Сейчас организации ведут опрессовку труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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