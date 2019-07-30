В Тульской области бывший судебный пристав пойдет под суд за взятки
Обвиняемый заключен под стражу
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33-летнего бывшего судебного пристава в Донском обвиняют в получении взятки. Следователи установили 2 эпизода преступлений.
По версии следствия, мужчина получил в общей сумме 55 000 рублей от двух должников, в отношении которых были возбуждены исполнительные производства.
За эти деньги он проявил бездействие в их розыске. Вскоре бывшего пристава задержали полицейские.
На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU