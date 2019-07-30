ДТП в Тульской области: машина слетела в кювет и перевернулась

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-30T12:12:08+03:00

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Ночью 29 июля на 27 километре трассы «Богородицк — Епифань» в Узловском районе Тульской области произошло ДТП. Нетрезвый водитель 1994 года рождения за рулем «Рено Меган» не справился в управлением, в результате чего съехал в кювет. Машина опрокинулась. Из чила четырех человек, находившихся в салоне, водитель и пассажир 1995 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены, девушка 1995 года рождения с различными травмами госпитализирована, несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения — погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU