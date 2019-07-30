Туляки смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-30T11:38:03+03:00

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С 1 августа 2019 года в Туле в отделе регулирования потребительского рынка управления экономического развития администрации города начнет работу специалист по защите прав потребителей. Туляки смогут обращаться за консультацией и получением помощи по вопросам защиты прав потребителей на личном приеме. Обращение рассматривается как в устной, так и в письменной форме. Заявки потребители смогут направлять по адресу: ул. Советская, 112, а также по телефону и электронной почте.

ИСТОЧНИК KP.RU