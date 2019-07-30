2019-07-30T11:12:14+03:00
Общество

В Туле проходит благоустройство городских территорий

Планируется проведение уходных работ по тульским улицам и в скверах
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 июля, в Туле будут проводиться посадочные и уходные работы. Планируется произвести удаление приствольной поросли, а также окос и полив газонов.

На ул. Рязанской запланировано высадить 100 кустов пузыреплодника и 55 саженцев калины. На Московском шоссе уберут приствольную растительность. Облагораживание газонов в городе планируется на улицах: 9 мая, Болдина, Д. Ульянова, Ф. Смирнова, Ложевой, Макаренко, Литейной, на пл. 50-й армии, а также в Славянском, Блодинском скверах и в сквере «Левша».

Продолжаются работы и по ликвидации несанкционированных свалок. Сегодня ожидается проведение работ в д. Судаково Тульской области. Планируется вывезти 90 кубических метров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ранее осужденный туляк вновь попал на скамью подсудимых
В Тульской области задержали грабителя, напавшего на менеджера офиса микрозаймов
Житель Тульской области разбил витрину, чтобы украсть сумку и шесть пар варежек
25-летний туляк крал деньги у своей бабушки
Тулячку осудили за неуплату денег на содержание ребенка
В Туле будет временно ограничена подача воды
В Туле в бизнес-инкубаторе провели игровое занятие по предпринимательству для людей с ограниченными возможностями здоровья
Замначальника тульского УФСБ возглавил региональное управление по Амурской области
ДТП в Тульской области: «Лада» столкнулась с мотоциклом
В Тульской области «Фотон» на встречке влетел в «Шевроле»
Подготовка к отопительному сезону в Туле: пять УК отстают от графика
В Тульской области бывший судебный пристав пойдет под суд за взятки
ДТП в Тульской области: машина слетела в кювет и перевернулась
Туляки смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей