В Туле проходит благоустройство городских территорий

СЕГОДНЯ 11:12 2019-07-30T11:12:14+03:00

Планируется проведение уходных работ по тульским улицам и в скверах

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Сегодня, 30 июля, в Туле будут проводиться посадочные и уходные работы. Планируется произвести удаление приствольной поросли, а также окос и полив газонов.

На ул. Рязанской запланировано высадить 100 кустов пузыреплодника и 55 саженцев калины. На Московском шоссе уберут приствольную растительность. Облагораживание газонов в городе планируется на улицах: 9 мая, Болдина, Д. Ульянова, Ф. Смирнова, Ложевой, Макаренко, Литейной, на пл. 50-й армии, а также в Славянском, Блодинском скверах и в сквере «Левша».

Продолжаются работы и по ликвидации несанкционированных свалок. Сегодня ожидается проведение работ в д. Судаково Тульской области. Планируется вывезти 90 кубических метров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU