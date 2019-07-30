В Туле проходит благоустройство городских территорий
Сегодня, 30 июля, в Туле будут проводиться посадочные и уходные работы. Планируется произвести удаление приствольной поросли, а также окос и полив газонов.
На ул. Рязанской запланировано высадить 100 кустов пузыреплодника и 55 саженцев калины. На Московском шоссе уберут приствольную растительность. Облагораживание газонов в городе планируется на улицах: 9 мая, Болдина, Д. Ульянова, Ф. Смирнова, Ложевой, Макаренко, Литейной, на пл. 50-й армии, а также в Славянском, Блодинском скверах и в сквере «Левша».
Продолжаются работы и по ликвидации несанкционированных свалок. Сегодня ожидается проведение работ в д. Судаково Тульской области. Планируется вывезти 90 кубических метров мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU