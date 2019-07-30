2019-07-30T10:52:22+03:00
Общество

В Тульской области продолжается сезон клещей

За неделю пострадали 3 388 жителей Тульской области
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

За неделю с 22 по 28 июля с жалобами на укус клеща в медицинские учреждения обратилось 373 жителя Тульской области. В число этой цифры входит 90 детей. Отметим, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 3 388 человек, из которых треть — дети.

По данным, опасность укуса клеща может настигнуть не только в лесу, но и на лугах, во дворах и на дачных участках. Поэтому просим туляков быть осторожными и соблюдать все меры профилактики. При первых же подозрениях на укус этих насекомых, незамедлительно обращаться в медучреждение за квалифицированной помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ранее осужденный туляк вновь попал на скамью подсудимых
В Тульской области задержали грабителя, напавшего на менеджера офиса микрозаймов
Житель Тульской области разбил витрину, чтобы украсть сумку и шесть пар варежек
25-летний туляк крал деньги у своей бабушки
Тулячку осудили за неуплату денег на содержание ребенка
В Туле будет временно ограничена подача воды
В Туле в бизнес-инкубаторе провели игровое занятие по предпринимательству для людей с ограниченными возможностями здоровья
Замначальника тульского УФСБ возглавил региональное управление по Амурской области
ДТП в Тульской области: «Лада» столкнулась с мотоциклом
В Тульской области «Фотон» на встречке влетел в «Шевроле»
Подготовка к отопительному сезону в Туле: пять УК отстают от графика
В Тульской области бывший судебный пристав пойдет под суд за взятки
ДТП в Тульской области: машина слетела в кювет и перевернулась
Туляки смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей