В Тульской области продолжается сезон клещей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-30T10:52:22+03:00

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За неделю с 22 по 28 июля с жалобами на укус клеща в медицинские учреждения обратилось 373 жителя Тульской области. В число этой цифры входит 90 детей. Отметим, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 3 388 человек, из которых треть — дети.

По данным, опасность укуса клеща может настигнуть не только в лесу, но и на лугах, во дворах и на дачных участках. Поэтому просим туляков быть осторожными и соблюдать все меры профилактики. При первых же подозрениях на укус этих насекомых, незамедлительно обращаться в медучреждение за квалифицированной помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU