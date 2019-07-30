В Тульской области продолжают сносить незаконные постройки

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-30T09:43:46+03:00

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В Тульской области продолжаются работы по освобождению участков от незаконных построек. Еще в 2016 году был создан Координационный Совет по урегулированию ситуации с поселениями цыганского этноса. За 3 года снесли уже около 200 незаконных построек.

Сегодня, 30 июля, планируется проведение работ еще на 20 земельных участках. Обращаем внимание, что жильцов домов, идущих под снос, заранее оповестили о предстоящих работах, им были даны все необходимые консультации, а тем, кому совсем некуда переехать, предложены новые места для размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU