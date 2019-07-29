Туляк попался на земельных махинациях: возбуждено 16 уголовных дел

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-29T17:51:48+03:00

Бюджету был причинен материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей

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Правоохранители установили ряд фактов незаконного вывода земель из федеральной собственности. В полиции возбуждено 16 уголовных дел по статье «Мошенничество».

34-летний мужчина предоставил в 2014 году поддельные документы для регистрации права собственности на земельные участки, расположенные в различных территориальных образованиях Ленинского района.

Все земельные участки оформлялись различными главами администраций сельских советов.

На имя мужчины, указанного в документах, зарегистрировали право собственности на перечисленные земельные участки.

В результате, по предварительным данным, бюджету был причинен материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей, сообщили в УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU