Туляк попался на земельных махинациях: возбуждено 16 уголовных дел
Правоохранители установили ряд фактов незаконного вывода земель из федеральной собственности. В полиции возбуждено 16 уголовных дел по статье «Мошенничество».
34-летний мужчина предоставил в 2014 году поддельные документы для регистрации права собственности на земельные участки, расположенные в различных территориальных образованиях Ленинского района.
Все земельные участки оформлялись различными главами администраций сельских советов.
На имя мужчины, указанного в документах, зарегистрировали право собственности на перечисленные земельные участки.
В результате, по предварительным данным, бюджету был причинен материальный ущерб на общую сумму более 14 млн рублей, сообщили в УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU