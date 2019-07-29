2019-07-29T16:46:34+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу автобус и грузовик

В ДТП никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 июля на 212 км трассы М-4 "Дон" столкнулись автобус "Ван Хол" и грузовой автомобиль "Шакман". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 13:42. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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