В Тульской области не поделили дорогу автобус и грузовик

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-29T16:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

28 июля на 212 км трассы М-4 "Дон" столкнулись автобус "Ван Хол" и грузовой автомобиль "Шакман". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 13:42. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В ДТП никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU