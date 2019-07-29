В Тульской области столкнулись два самосвала: есть пострадавшие
Один водитель погиб на месте, второго доставили в больницу
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28 июля на 34 км дороги "Ясногорск-Мордвес" столкнулись два «КамАЗа». Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 08:23.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, один водитель погиб на месте, второго доставили в больницу.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU