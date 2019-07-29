2019-07-29T15:35:42+03:00
Происшествия

ДТП в Тульской области: водитель легкового автомобиля выехал на встречку

В салоне одного из автомобилей находился трехлетний ребенок
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 28 июля в Новомосковске произошло ДТП с участием автомобиля «Dodge Neon» и «Kia Magentis». Водитель «Dodge Neon» 1967 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Kia», управляемой мужчиной 1991 года рождения. В результате ДТП пострадала девочка 2016 года рождения, находившаяся на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Ребенок получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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