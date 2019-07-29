В Тульской области «Опель» врезелся в дерево

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-29T15:10:00+03:00

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27 июля в Тульской области на шестом километре автодороги «Тула — Белев автоподъезд к населенному пункту Малахово» произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Opel Astra» не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево. Помимо водителя в машине находились трое несовершеннолетних детей 2008, 2013 и 2015 года рождения. Двое детей получили различные телесные повреждения и были госпитализированы. Мальчик 2008 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия дети находились в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU