Крупная авария в Тульской области: грузовик чуть не раздавил «Матиз»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-29T14:51:51+03:00

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26 июля в 19:09 на трассе М-4 «ДОН» Киреевского района Тульской области произошло ДТП с участием 3-х машин: «Daewoo Matiz», грузовик «МАЗ» с полуприцепом и «Volkswagen Tiguan». Женщина 1984 года рождения за рулем «Матиза» не предоставила преимущество движущемуся по главной дороге грузовику. В результате чего «Daewoo» слетел в кювет, а водитель «МАЗа», мужчина 1984 года рождения, столкнулся с легковым автомобилем «Volkswagen», после чего наехал на бетонное разделительное ограждение. В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей 2013 и 2019 года рождения. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены. Следует отметить, что детей от тяжелых физических повреждений спасли специальные удерживающие детские кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU