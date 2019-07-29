2019-07-29T14:24:09+03:00
Вода для всех

В Туле будет ограничено водоснабжение

В связи с подготовкой к зимнему периоду в некоторых частях города 31 июля будет наблюдаться снижение давления воды
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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31 июля в Туле будет ограничено водоснабжение в южной части города. Снижение давления связано с проведением ремонтных работ по подготовки к зимнему периоду. По данным «Тулаводоканала». с 8:00 и до окончания работ пониженное давление будет наблюдаться в южной части Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы. Начиная с улицы Гоголевской, в квартале: пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Рязанская — Калужское шоссе. А также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, в поселке Косая Гора, Менделеевский, Бассово-Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, в Скуратовских поселках, в д. Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

В в.г. Берники до окончания работ будет приостановлено холодное водоснабжение. По окончании работ возможно временноое ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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