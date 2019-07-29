В Туле установлена дата празднования Дня города

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-29T12:59:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году туляки будут отмечать День города 7 сентября. Дата приходится на первую субботу месяца. Постановление подписано главой города Юрием Цкипури на основе Федерального закона и Устава муниципального образования город Тула.

Уже проводятся обсуждения по организационным вопросам проведения праздника. Туляки также могут высказать свои пожелания по празднованию дня рождения города. Предложения можно отправить до 23 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU