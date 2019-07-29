2019-07-29T12:59:21+03:00
Общество

В Туле установлена дата празднования Дня города

День города-2019 туляки отметят 7 сентября
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В этом году туляки будут отмечать День города 7 сентября. Дата приходится на первую субботу месяца. Постановление подписано главой города Юрием Цкипури на основе Федерального закона и Устава муниципального образования город Тула.

Уже проводятся обсуждения по организационным вопросам проведения праздника. Туляки также могут высказать свои пожелания по празднованию дня рождения города. Предложения можно отправить до 23 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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