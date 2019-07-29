В Тульской области прошел межрегиональный фестиваль «Окский плес»
В минувшую субботу, 27 июля, в городе Чехалине Тульской области состоялся межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плес». Фестиваль проводился в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля, знаменующего начало создания большой засечной черты.
Гости праздника могли поприсутствовать на концерте ведущих творческих коллективов области, побывать на ярмарке «Окское торжище», посмотреть выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье», «Защитники Тулы из века в век», «Великая русская стена», «Лихвин-град мастерами богат», поучаствовать в конкурсе изделий из сена. Также работали фотозоны, детские игровые площадки, интерактивы. Помимо прочего, всем желающим была представлена возможность сплавиться по Оке на байдарках и принять участие в спортивных соревнованиях. Ну а в завершении праздника гости могли посмотреть на историческую реконструкцию боя «Суворовский натиск! Операция Багратион».
В рамках деловой программы мероприятия состоялся круглый стол «Река Ока как драйвер развития малых исторических городов».
Отметим, что в самом маленьком историческом городе России уже ведутся реставрационные работы: восстанавливается здание казначейства для создания культурно-туристического комплекса. На следующий год планируется ремонт здания, в котором появится новая музейная композиция, посвященная истории города.
ИСТОЧНИК KP.RU