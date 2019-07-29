2019-07-29T12:33:25+03:00
Общество

В Тульской области прошел межрегиональный фестиваль «Окский плес»

Фестиваль проводился в г. Чекалине в рамках празднования 500-летия Тульского кремля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 27 июля, в городе Чехалине Тульской области состоялся межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плес». Фестиваль проводился в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля, знаменующего начало создания большой засечной черты.

Гости праздника могли поприсутствовать на концерте ведущих творческих коллективов области, побывать на ярмарке «Окское торжище», посмотреть выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье», «Защитники Тулы из века в век», «Великая русская стена», «Лихвин-град мастерами богат», поучаствовать в конкурсе изделий из сена. Также работали фотозоны, детские игровые площадки, интерактивы. Помимо прочего, всем желающим была представлена возможность сплавиться по Оке на байдарках и принять участие в спортивных соревнованиях. Ну а в завершении праздника гости могли посмотреть на историческую реконструкцию боя «Суворовский натиск! Операция Багратион».

В рамках деловой программы мероприятия состоялся круглый стол «Река Ока как драйвер развития малых исторических городов».

Отметим, что в самом маленьком историческом городе России уже ведутся реставрационные работы: восстанавливается здание казначейства для создания культурно-туристического комплекса. На следующий год планируется ремонт здания, в котором появится новая музейная композиция, посвященная истории города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области не поделили дорогу автобус и грузовик
В Тульской области столкнулись два самосвала: есть пострадавшие
Туляк выпал из окна пятого этажа на ул. Рязанской
ДТП в Тульской области: водитель легкового автомобиля выехал на встречку
Ко Дню торговли СПАР презентовал кондитерские новинки
В Тульской области «Опель» врезелся в дерево
Крупная авария в Тульской области: грузовик чуть не раздавил «Матиз»
В Туле будет ограничено водоснабжение
В Туле установлена дата празднования Дня города
В Туле за распространение наркотиков арестованы двое мужчин
Тулячка попалась на краже кошелька в супермаркете
В Тульской области пройдет традиционная Епифанская ярмарка
В Тульской области в магазин зашли пятеро нудистов
В Тульской области в массовом ДТП пострадали четыре человека