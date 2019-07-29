2019-07-29T16:32:15+03:00
Происшествия

В Туле за распространение наркотиков арестованы двое мужчин

Им грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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Сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области задержаны подозреваемые в распространении транспортными компаниями наркотического вещества «синтетический гашиш». По предварительным данным известно, что 24-летний молодой человек изготавливал наркотик, а его 25-летний подельник был участником так называемого интернет-магазина, он же и осуществлял рассылку. Отправлять наркотические вещества преступникам удавалось, маскирую их в банках со спортивным питанием. Общая масса изъятого запрещенного средства составила около 650 г. При личном досмотре подозреваемых в присутствии понятых у двух мужчин обнаружили девять свертков с «спайсом» массой около 13 г.

Подозреваемые арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела. За незаконный оборот наркотиков, согласно законодательству, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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