Тулячка попалась на краже кошелька в супермаркете

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-29T11:14:40+03:00

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В поселке Косая Гора тулячка попалась на краже кошелька. 44-летняя жертва хищения оставила его без присмотра на столе для ручной клади в супермаркете.

Этим и воспользовалась 39-летняя безработная местная жительница. Она забрала чужой кошелек и покинула магазин. Потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Нанесенный ущерб составил 4 500 рублей.

В кратчайшие сроки полицейские установили личность вероятной злоумышленницы, а в дальнейшем и ее местонахождение. Женщина призналась в содеянном. В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU