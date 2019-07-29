В Тульской области пройдет традиционная Епифанская ярмарка

СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-29T10:55:23+03:00

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10 августа 2019 года, в субботу, в поселке Епифань Тульской области состоится традиционный фестиваль «Епифанская ярмарка». Гостей и жителей Епифани ждут конкурсы, выставки, квесты, экскурсии, большие развлекательные мероприятия, концертная программа и чаепитие. Площадки ярмарки будут работать весь день, а в завершении праздника после большого концерта гости смогут увидеть вечерний фейерверк.

Предлагаем ознакомиться с полной программой предстоящего мероприятия.

08:00 начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда.

10:10–11:00 концертная программа губернаторского духового оркестра.

11:00–11:30 торжественное открытие XVII фестиваля «Епифанская ярмарка». Презентация фольклорных казачьих коллективов Ельца, Липецка, Москвы.

11:30–12:00 награждение победителей VIII чемпионата по пчеловодству «Медовый пассаж».

11:30 концертная программа «У музея на крылечке». Выступления лучших коллективов и исполнителей Кимовского района.

12:00 открытие выставки «Ключ сильнее замка». Квест для любознательных поклонников старинного стрелкового оружия.

13:30–14:10 концертно-игровая программа фольклорного ансамбля «Переполох» (г.Москва). Игровая развлекательная программа «Казачьи игры – горе луковое».

14:10–15:00 концерт детских творческих коллективов «Ты и я – мы друзья».

15:10–16:00 концерт духовной и патриотической музыки в Никольком соборе. Выступает ансамбль «Куликово Поле».

Площадки праздника:

08:00–16:00 ярмарка.

08:00–16:00 «Стрелецкая слобода». Мастер-классы по стрельбе из мушкетов и пушек, примерка обмундирования и снаряжения, отливка пуль, азартные стрелецкие игры, фотозона.

Стоимость: информация появится чуть позже

11:00–16:00 презентация подворий «Ярмарочный круг».

9:00–18:00 экскурсия с чаепитием по купеческому дому.

Стоимость: входной билет с обзорной экскурсией и чаепитием для всех категорий посетителей – 150 руб.

16:00–19:00 технический перерыв.

19:00–22:30 большой праздничный концерт «Гуляй, город!». Лучшие коллективы земель Куликовских. Казачья концертная программа «Курень на курень».

22:30 праздничный фейерверк.

Обращаем внимание, что в программе возможны изменения. Всю подробную информация уточняйте на сайте мероприятия или по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU