2019-07-29T10:18:25+03:00
Общество

В Тульской области в магазин зашли пятеро нудистов

Личности мужчин установлены
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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21 июля в один из щекинских супермаркетов зашли пятеро голых мужчин. В таком виде они спокойно прошли в торговый зал через охрану, которая не пыталась их задержать. Другие посетители также не обратили особого внимания на нудистов. Как сообщают источники, мужчины отдыхали в бане, после чего решили выйти в магазин за порцией алкоголя. Совершив покупку, нудисты вызвали такси и уехали.

В данный момент личности мужчин установлены: двое из них проживают в Щекине, трое — иногородние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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