В Тульской области в магазин зашли пятеро нудистов
Личности мужчин установлены
Фото: стоп-кадр видео
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21 июля в один из щекинских супермаркетов зашли пятеро голых мужчин. В таком виде они спокойно прошли в торговый зал через охрану, которая не пыталась их задержать. Другие посетители также не обратили особого внимания на нудистов. Как сообщают источники, мужчины отдыхали в бане, после чего решили выйти в магазин за порцией алкоголя. Совершив покупку, нудисты вызвали такси и уехали.
В данный момент личности мужчин установлены: двое из них проживают в Щекине, трое — иногородние.
ИСТОЧНИК KP.RU