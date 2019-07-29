В Тульской области в массовом ДТП пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-29T09:49:14+03:00

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28 июля на 135 км трассы М-4 "Дон" столкнулись три автомобиля: "Джили", "Фольксваген" и "Ауди". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 14:10.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В аварии есть пострадавшие.

- В результате ДТП пострадало 4 человека, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Все они отпущены после оказания медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы ОМВД России по Венёвскому району продолжают работу по установлению всех деталей ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU