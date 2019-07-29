В Тульской области в массовом ДТП пострадали четыре человека
Детей среди пострадавших нет
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
28 июля на 135 км трассы М-4 "Дон" столкнулись три автомобиля: "Джили", "Фольксваген" и "Ауди". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 14:10.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В аварии есть пострадавшие.
- В результате ДТП пострадало 4 человека, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Все они отпущены после оказания медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы ОМВД России по Венёвскому району продолжают работу по установлению всех деталей ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU