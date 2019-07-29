«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче третьего тура РПЛ

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-29T09:45:54+03:00

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28 июля на Центральном стадионе Тулы состоялся матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Результатом поединка стала победа ростовчан со счетом 2:3. Несмотря на старания «Арсенала», сопернику все-таки удалось обыграть туляков. Таким образом, «Арсенал» потерпел первое поражение в премьер-лиге.

В турнирной таблице результаты выглядят следующим образом: «Ростов», набравший 7 очков, занимает второе место, у тульского «Арсенала» актив в 4 очка и восьмая строчка.

В команде «Арсенал» голы забили Евгений Луценко и Горан Чаушич. У «Ростова» отличились Роман Еременко, Алексей Ионов и Эльдор Шомуродов.

В следующем туре «Ростов» сыграет против «Урала», а «Арсенал» сразится с «Тамбовом».

ИСТОЧНИК KP.RU