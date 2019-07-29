2019-07-29T09:09:36+03:00
Общество

К Баташевскому мосту в Туле начали прокладывать подъездную дорогу

На объекте обследованы участки разбора грунта и устройство основания из песка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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К Баташевскому мосту в Туле начали прокладывать подъездную дорогу. Ее будут использовать для проведения ремонтных работ мостового сооружения.

В настоящее время на данном объекте обследованы участки разбора грунта и устройство основания из песка.

Напомним, до сентября Баташевский мост закрыли для движения транспорта. Обследование показало, что опоры моста нуждаются в срочном ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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