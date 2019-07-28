2019-07-26T17:46:31+03:00
Происшествия

В Тульской области за нарушения СанПиН прикрыли закусочную на 30 дней

В организации отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей
Мария ВЛАСОВА
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Суд приостановил деятельность закусочной (г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 34) на 30 суток. Специалисты обнаружили в организации общественного питания нарушения требований СанПиН.

А именно: санитарно-техническое содержание помещений неудовлетворительное, нарушены требования к внутренней отделке помещений, отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей.

Также установлено, что индивидуальный предприниматель не предоставил в Управление Роспотребнадзора по Тульской области уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по предоставлению услуг общественного питания. На ИП составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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