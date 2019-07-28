Житель Тульской области за угрозу убийством сестре получил срок
Суд назначил мужчине 9 месяцев и 10 дней лишения свободы
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Ранее судимый безработный 32-летний житель Белева признан виновным по статье «Угроза убийством».
Как установлено судом, брат с сестрой поссорились у себя дома в районном центре. В ходе конфликта мужчина начал угрожать родственнице расправой. При этом он ударил ее по голове, а затем начал душить.
С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суд назначил мужчине 9 месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU