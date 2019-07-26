Команду тульского «Арсенала» на правах аренды пополнит новый игрок

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-26T17:02:40+03:00

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Воспитанник и полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий пополнит ряды игроков тульского «Арсенала». Все условия сделки по аренде 21-летнего нового «арсенального» игрока уже согласовали. В составе дубля красно-белых и «Спартака-2» Ломовицкий провел более уже 60 матчей и забил 22 мяча, а в составе молодежки становился победителем первенства дублирующих составов в сезоне 2016/2017. На данный момент в списке побед Ломовицкого 17 матчей в премьер-лиге.

Отметим, что в заключенном соглашении отсутствует возможность выкупа прав на Александра Ломовицкого после завершения аренды, рассчитанной на целый сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU