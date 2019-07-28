На Куликовом поле пройдет мастер-класс по моделированию

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-26T16:52:51+03:00

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28 июля в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом пройдет мастер-класс по моделированию. Он состоится в 13.00.

На мастер-классе можно познакомиться с основами росписи военно-исторической миниатюры и раскрасить фигурки воина различных эпох в масштабе 1:72. Мастер-класс проведет руководитель Клуба историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши» Вячеслав Ермаков.

Возрастные рекомендации – 6+.

Вход свободный. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU