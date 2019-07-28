2019-07-26T16:49:04+03:00
Общество

Дежурные по Туле: 28 июля за порядком следит Максим Колычев

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В воскресенье за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Максим Николаевич Колычев.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24