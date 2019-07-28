Дежурные по Туле: 28 июля за порядком следит Максим Колычев

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-26T16:49:04+03:00

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в ЕДДС

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В воскресенье за порядком в городе проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Максим Николаевич Колычев.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU