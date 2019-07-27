Туляк отправится в колонию за кражу мобильника из квартиры случайной знакомой
Парень совершил кражу пока девушка спала
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19-летний молодой человек 1 год и 9 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима. Такой вердикт вынес суд. Туляк признан виновным в краже.
В одном из кафе Тулы парень познакомился с девушкой. Она пригласила его в гости.
После совместного употребления спиртного в ее квартире осужденный дождался, когда потерпевшая уснет. После этого он забрал ее смартфон стоимостью 50 000 рублей. Похищенный телефон сбыл в одной из торговых палаток в районе Центрального рынка г. Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU