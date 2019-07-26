2019-07-26T16:21:29+03:00
Общество

На пересечении ул. Демидовская плотина — ул. Епифанская временно изменится схема движения

Изменения вступят в силу 27 июля с 9:00
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В субботу, 27 июля, с 9:00 вступят в силу изменения дорожного движения на участке пересечения улиц Демидовская плотина — Епифанская (с ул. Пролетарской). Изменения будут касаться установки знаков, регламентирующих движение направо/налево. Дополнительные дорожные знаки «Направления движения по полосам» установят на участке от ул. Осташева до ул. Пролетарской.

Теперь, согласно установленным знакам, транспортные средства на пересечении Епифанской и Пролетарской улиц должны совершать повороты налево или направо.

Автомобили, движущиеся по улице Демидовская плотина на участке от. ул. Осташева до ул. Пролетарской, при движении в сторону ул. Пролетарской должны будут либо двигаться прямо по проезжей части, либо совершать поворот налево с трамвайных путей.

Помимо указанных изменений, увеличится время зеленого сигнала светофора для движения по Демидовской плотине и ул. Епифанской через ул. Пролетарскую.

Для удобства водителей перед пересечением Епифанской и Пролетарской улиц будет установлено два информационных щита, указывающих на изменение в организации дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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