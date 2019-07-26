2019-07-26T15:25:18+03:00
Спорт

Тулячка завоевала золото на Европейском юношеском Олимпийском фестивале

Соревнования проходят в Азербайджане
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Воспитанница тульской СШОР «Спортивная гимнастика» Ирина Комнова в составе команды юниорок завоевала золото на Европейском юношеском Олимпийском фестивале. Спортсменки взяли высшую награду в командном первенстве.

XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль проходит в Баку. Награды разыгрывают в 10 видах спорта: плавание, легкая атлетика, дзюдо, велоспорт, спортивная гимнастика, теннис, баскетбол, борьба, гандбол и волейбол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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